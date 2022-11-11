القبض على امرأة بحوزتها مخدرات في ميسان

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه ومتابعة من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة القت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات القبض على امرأة ضبط بحوزتها مادة الكريستال المخدرة في ناحية العزير جنوب مدينة العمارة".وأشار البيان إلى، "تسليمها الى جهة الطلب اصولياً".