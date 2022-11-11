اشتباكات بين جهاز مكافحة الإرهاب و "داعش" في كركوك

اشتبكت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، مساء اليوم الجمعة، مع عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكر بيان مقتضب للجهاز، ورد لـ السومرية نيوز، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب يشتبك مع عصابات داعـش الإرهابيـة في قضاء طوز خورماتو بمُحافظة كركوك".



وأضاف البيان، "سنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقًا".