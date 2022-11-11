بضربة جوية لطائرات (F16).. مقتل 5 إرهابيين بداعش في صلاح الدين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور القوة الجوية الأبطال لطائرات (F16) ضربة جوية دقيقة ضِمن قاطع صلاح الدين".واضافت انه "تم إلقاء أربع قنابر وقتل خمس ارهابيين من تنظيم داعش الارهابي".