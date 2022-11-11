أغلاق جسر "السنك" وسط بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باغلاق جسر السنك وسط بغداد بشكل مؤقت لغرض رفع بعض الكتل الكونكريتية الموجودة على الجسر.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم اغلاق جسر السنك وسط بغداد مؤقت لغرض رفع بعض الكتل الكونكريتية الموجودة على الجسر".