بالسيوف.. توضيح أمني بشأن "نزاع عشائري" في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن نزاع عشائري بالسيوف ادى الى بتر احدى يدي شيخ عشيرة في قضاء ابو خصيب بالمحافظة خبر عارٍ عن الصحة ولا اساس له".وبحسب البيان، دعت القيادة، المواطنين الى "توخي الدقة في تناقل المعلومات واستسقائها من المصادر الموثوقة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة الآمنة بجهود القوات الأمنية وتعاون المواطنين".