بابل.. هروب ثلاثة سجناء من مديرية للشرطة

السومرية نيوز – امن

كشف مصدر أمني، اليوم الاحد، عن هروب ثلاثة سجناء من مديرية شرطة بلدة الصوب الكبير في محافظة بابل.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "ثلاثة سجناء من مديرية شرطة بلدة الصوب الكبير في بابل هربوا ليلة أمس دون معرفة تفاصيل الهروب".

وأكد المصدر، "ايداع ضابط الموقف والحرس التوقيف السجن وتشكيل مجلس تحقيقي بالحادثة"، مشيرا الى ان "المفارز الامنية تتابع عملية القاء القبض على السجناء الهاربين".