بينها احالة نحو 700 متهم الى المحاكم.. حصيلة أمنية في بغداد والمحافظات

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/11/5 ولغاية 2022/11/11 تمثلت بـ :-ـ واجبات مراكز الشرطة 2612ـ القبض مطلقي العيارات النارية 14ـ احالة متهمين الى المحاكم 689ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 358ـ دعاوى حالات العنف الاسري 790ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 458ـ مضاهات طبعات الاصابع 17ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 556ـ عدد طالبي النجدة 1823ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 195ـ فض مشاجرات 1501ـ ضبط عجلات مطلوبة 62ـ تبرع بالدم 14ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 10ـ طبع لوحات السيارات 15752ـ اصدار اجازات السوق 14456ـ اصدار سنوية السيارات 23658