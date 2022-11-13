القبض على 25 مبتزاً إلكترونياً في ست محافظات

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ورود شكاوى من مواطنين تفيد بتعرضهم لحالات ابتزاز إلكتروني ومساومة مالية مقابل عدم نشر صورهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء تلك الشكاوى وبعد تفعيل الجهد الاستخباري واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزنا في محافظات كربلاء المقدسة ونينوى وديالى والمثنى والنجف الأشرف وواسط، من إلقاء القبض على (25) متهماً بالابتزاز الإلكتروني".وأضاف البيان: "جرى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".