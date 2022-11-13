وزير الداخلية يشيد بالاستخبارات: عين الأمن والاستقرار

وذكر بيان للداخلية، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الشمري، عقد اجتماعاً اليوم، في مقر وكالة الاستخبارات، معتبراً أنها روح وزارة الداخلية وهي الجهاز الأول للمعلومات في الوزارة".أكد الشمري، أن "الوكالة لديها مقومات النجاح في العمل"، مبيناً أنه "من صفات القائد أن يعرف كيف يقيم ضباطه، مشيراً الى أنه سيكون السند الحقيقي لرجال وكالة الاستخبارات".وأضاف، أن "وزارة الداخلية ستكون مسؤولة عن أمن العراق، لافتاً إلى أن الأمن يأتي من الجهد الاستخباري وأنه سيكون داعما لوكالة الاستخبارات كونها الذراع الأولى وعين الأمن والاستقرار".