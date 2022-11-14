قصف إيراني يطال أربيل – عاجل

السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتعرض بلدة كويسنجق في أربيل إلى قصف صاروخي إيراني.







وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القصف الإيراني تم بصاروخين واستهدف مقرات الحزب الديمقراطي الإيراني المعارض في بلدة كويسنجق بأربيل".



وأشار المصدر إلى أن "القصف أسفر عن مقتل شخص واصابة ثمانية اخرين".