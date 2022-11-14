القنصلية العراقية في إسطنبول تعلن إصابة 4 عراقيين بانفجار الأمس

وذكرت القنصلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "أربعة عراقيين جرحوا جراء الانفجار في شارع الاستقلال بتقسيم ثلاث إصابات طفيفة".وتابعت، "اما الرابع فيخضع حالياً إلى عملية جراحية نتيجة إصابته في الرئة".