الداخلية والبيشمركة يؤكدان أهمية حماية الحدود ومنع تسلل الارهابيين

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري استقبل في مكتبه رئيس اركان قوات البيشمركة حيث قدم تهانيه وتبريكاته لمعالي الوزير بمناسبة تسنمه مهام منصبه".وأضاف، ان "الوزير شكره للتعاون والتنسيق الكبيرين بين الجانبين فيما يتعلق بالمناطق ذات الاهتمام المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".واكد الشمري، على "الدور المهم والاستراتيجي في حماية الحدود ومتابعة تسلل الارهابيين وضرورة استكمال المنظومة الامنية للحدود".