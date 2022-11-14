وكالة الاستخبارات توجه ضربة قوية لممارسي الغش الصناعي في محافظتين

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تواصل ملاحقة المتورطين بارتكاب الجرائم الاقتصادية واستخدام الغش الصناعي، اذ تم ضبط ثلاثة معامل مخالفة للضوابط والقبض على عدد من المتهمين".وأشارت إلى انه "ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري لقواطع وكالة الاستخبارات العاملة في محافظة نينوى، تم ضبط معملين للمنظفات تستخدم الغش الصناعي والقاء القبض على متهمين اثنين وضبط مواد متنوعة من المنظفات المغشوشة".وتابعت وكالة الاستخبارات، "كما تمكنت قواطع وكالة الاستخبارات العاملة في محافظة البصرة من ضبط معمل للمواد الغذائية يستخدم الغش الصناعي غير مجاز وبداخله عدد من العجلات و 14 طن من مادة الرز وعلامات تجارية مزورة".