هروب موقوف باكستاني في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "موقوف باكستاني الجنسية تمكن من الهروب من سيارة الشرطة أثناء ترحيله من المحكمة إلى التوقيف في أحد مراكز الشرطة في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة".وأضاف: "الموقوف الباكستاني متهم وفق المادة 41 إقامة، وتجري حالياً عمليات بحث عنه من قبل قوات الشرطة في قضاء الزبير والمناطق القريبة منها".