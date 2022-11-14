الداخلية تناقش مع بعثة الاتحاد الأوروبي تطوير سبل التعاون المشترك

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الامير الشمري، ناقش مع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق اندرس فيباري والوفد المرافق سبل التعاون المشترك بين الجانبين"، موضحة انه "في بداية اللقاء رحب الوزير بضيفه وتناول الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك بحضور عدد من قادة وضباط الوزارة".وأضافت ان "الجانبان ناقشا أهمية تطوير سبل التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وبعثة الإتحاد الأوروبي الاستشارية بغية تحقيق الأهداف المشتركة".وأشارت الى ان "اندرس فيباري قدم بدوره شكره وتقديره للوزير الشمري على حسن الاستقبال وما تقدمه وزارة الداخلية من دعم وتعاون على مستوى عال مع البعثة الاوربية".