أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل شخص وإصابة منتسب بـ"مشاجرتين" في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف المسدس ضمن منطقة الدولعي ما اسفر عن مقتل احدهم متاثرا بجراحه فيما تم القبض على الثاني".



وأضاف المصدر أن "مشاجرة أخرى بين مجموعة اشخاص مع منتسب في وزارة الداخلية بالاستراحة تطورت الى استخدام اطلاق النار ما اسفر عن اصابة المنتسب ضمن منطقة حي الجهاد".