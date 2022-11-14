مقتل شخص بهجوم مسلح شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل شخص نتيجة هجوم مسلح شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل نتيجة هجوم مسلح نفذه اشخاص داخل محل لكي الملابس ضمن منطقة الشعب".

وأضاف المصدر أن "المعلومات تشير الى ان الحادث يعود لخلافات قديمة".