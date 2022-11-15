وزير الداخلية يوجه بتوفير احتياجات لاحوال "مدينة الصدر"

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " الشمري زار، اليوم الثلاثاء، مديرية شؤون البطاقة الوطنية (أحوال مدينة الصدر)"، مبينا أنه "التقى عدداً من المواطنين المراجعين واستفسر عن أسباب التأخير في إنجاز معاملاتهم".وأضاف، أن "الوزير أكد على الضباط والمنتسبين بذل قصارى جهودهم من أجل عدم تأخير المواطنين وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وانسيابية".وبحسب البيان، شدد وزير الدخلية على "إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والإسراع في إنجاز معاملاتهم ومتابعتها من قبل العاملين في المديرية".واشار البيان، الى أن "الشمري وجه بتذليل كافة المعوقات وتوفير احتياجات هذه المديرية من أجل تقديم أفضل الخدمات وتخفيف العبء عنهم والاستماع الى طلباتهم".