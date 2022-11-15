حصيلة الممارسات الأمنية في بغداد وميسان

السومرية نيوز – امن

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، حصيلة الممارسات الأمنية في العاصمة بغداد ومحافظة ميسان.



وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الممارسات الأمنية أسفرت عن الاطاحة بتاجر مخدرات وبحوزته (4) كيلوا غرام من المواد المخدرة جنوب محافظة ميسان والقبض على متهم بالقتل واخرين بالتزوير وبقضايا جنائية مختلفة واثنين اخرين وبحوزتهم اسلحة غير مرخصة وعلى 1070 دراجة نارية مخالفة للتعليمات وعلى 89 متسولاً في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، ان "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً".