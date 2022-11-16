وزير الداخلية يصدر توجيهات تتعلق بعمل النجدة - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأخير مديرية نجدة شرطة بغداد، وأكد ضرورة الاستجابة للنداءات وتقديم الخدمات للمواطنين"، مبينا أن "الشمري عقد فور وصوله اجتماعاً ضم مدير النجدة ومدراء الأقسام".وأكد الشمري وفق البيان، أن "الأمن يتحقق من خلال فعاليات ودور النجدة، والاهتمام بالاستجابة السريعة والفورية لنداء المواطنين"، مشددا "على ضرورة سرعة الحركة وانتشار دوريات النجدة، والعمل على تهيئة العجلات وبناء عنصر النجدة وتوفير الدعم الكافي لهذه المديرية".ووجه وزير الداخلية، "ببناء العناصر الشرطوية بحسب الصنوف وأن يتمتع رجالها باللياقة البدنية والمظهر الحسن"، مؤكدا "ضرورة أن يكون الجميع على قدر المسؤولية خاصة الآمرين، وأن يشغلوا المنصب بجدارة".وأضاف الشمري، أنه "سيكون داعما وسندا لجهاز النجدة"، وفيما وصى "بإبعاد العناصر الفاسدة ومحاسبتهم، شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسريعة ضد مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة".