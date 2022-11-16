كمين محكم يطيح بعصابة للاتجار بالبشر في ميسان (فيديو)

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بعصابة للاتجار بالبشر في محافظة ميسان.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن مفارزها "تمكنت من القبض على عصابة للاتجار بالبشر في ميسان بعد نصب كمين محكم لها".



وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه العصابة المجرمة".