اعتقال متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة ومشروبات كحولية في النجف

وذكر اعلام الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أثناء تجوال دوريات مكتب الكوفة لمكافحة الاجرام ضمن ممارسة أمنية تم القبض على متهمين اثنين".وأضافت المديرية، ان "المتهمين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة كرستال مع أسلحة نارية بندقية مع مسدس مع أربع مخازن وكذلك مشروبات كحولية".