المطاردة مستمرة.. قتل إرهابيين أثنين بعملية نوعية في كركوك

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، اليوم الأربعاء، قتل إرهابيين اثنين بعملية نوعية في محافظة كركوك.

وقال المحمداوي لـ السومرية نيوز، إن "قطعات المقر المتقدم في كركوك وبعملية نوعية تمكنت من قتل اثنين من العناصر الارهابية في قاطع وادي الشاي".



وأضاف، أن "القطعات لازالت مستمرة في تنفيذ الواجب بعموم القاطع لمطاردة العناصر الارهابية المنهزمة".