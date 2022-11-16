الداخلية توافق على تعزيز الشرطة المجتمعية وتوجه دعوة للراغبات بالتقديم

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "حصلت موافقة وزير الداخلية على تعزيز موجود الشرطة المجتمعية من العنصر النسوي".ودعت الوزارة الضابطات والموظفات والمنتسبات العاملات في مختلف مفاصل ودوائر وزارة الداخلية من الحاصلات على شهادة الإعدادية صعودا، ومن الراغبات بالعمل في الشرطة المجتمعية بمكاتبها المنتشرة في بغداد والمحافظات كافة تقديم طلباتهن بهذا الصدد عبر إجراء المقابلة معهن يومي الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع الساعة الـ ٩ صباحاً، في مقر الشرطة المجتمعية.. الكرخ/ شارع حيفا/ رحمانية الجعيفر/ قرب خزان ماء الجعفير".