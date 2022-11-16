مباحثات بين الداخلية ومجلس النواب

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " وزير الداخلية عبد الامير الشمري التقى عددا من النواب"، موضحة انه "في بداية اللقاء رحب الوزير بضيوفه قدم بعدها النواب التهاني والتبريكات للوزير بمناسبة تسنمه مهام منصبه مؤكدين حرصهم على تقديم كافة اوجه الدعم للوزير في إدارة هذه الوزارة العريقة والتواصل الدائم مع الوزارة والوزير عبر بوابة العمل التشريعي".وأضافت انه "من جانبه اشاد الوزير بعمل مجلس النواب وسعيه الدائم لاقرار القوانين التي تصب في مصلحة الشعب العراقي داعياً الى الوقوف معه في بناء واصلاح مديريات ودوائر الوزارة".واشارة الوزارة الى انه "جرى خلال هذا اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس النواب العراقي".