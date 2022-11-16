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انتشار أمني مكثف.. لقطات مصورة توثق أجواء بغداد

أمن

2022-11-16 | 11:56
انتشار أمني مكثف.. لقطات مصورة توثق أجواء بغداد
7,959 مشاهدة

حصلت وكالة السومرية نيوز، على لقطات مصورة لأجواء العاصمة بغداد التي تشهد تنفيذ "ممارسة أمنية".

وتظهر الصور، انتشار أفواج طوارئ بغداد في مناطقة متفرقة من العاصمة؛ لتنفيذ الممارسة.

وكان قد أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، القطعات العسكرية بتنفيذ ممارسة امنية بكافة انحاء العاصمة، تتضمن تأمين الحماية للمواطنين والمتبضعين بالأسواق، وضبط العجلات المظللة والتي لا تحتوي على لوحات تسجيل، على أن تنتهي عند الساعة الثانية عشر (منتصف الليل)، وفق ما أفاد مصدر أمني للسومرية نيوز.
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