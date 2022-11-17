بعد تكرار الحرائق.. السوداني والشمري يصلان مطار بغداد (صور)

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، الى مطار بغداد الدولي، بعد اندلاع حريق الثاني من نوعه خلال أسبوع.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وصلا الى مطار بغداد الدولي، للاطلاع على أسباب حوادث الحرائق الأخيرة داخل صالات المطار".

وبحسب بيان صادر عن مكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، فإن "رئيس مجلس الوزراء ويتابع ميدانياً الإجراءات التحقيقية بشأن حادثة الحريق داخل إحدى صالات المطار".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إخماد حريق ألتهم صالة نينوى بمطار بغداد الدولي.



وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت مديرية الدفاع المدني، اندلاع حريق داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي.