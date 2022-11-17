الإعلام الأمني تُعين أهداف المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز أنه "بتخطيط واشراف قيادة العمليات المشتركة ومتابعة واشراف ميداني من قيادة القوات البرية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ولادامة زخم العمليات التعرضية وتكثيف الضربات الموجعة لعصابات داعش الإرهابية، انطلقت المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة ضمن قاطع قيادات عمليات نينوى وغرب نينوى والحدود الفاصلة بينهما".وأضاف البيان، أن "العملية تهدف الى ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين، وكذلك تطهير الأراضي من مخلفات عصابات داعش وتدمير اوكارها".وأشار إلى "اشتراك قطعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، مسنودة بجهد استخباري كبير".