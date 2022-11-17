الطالبة منار بين الحياة والموت بعد تعرضها لحادث دهس

تعرّضت منار إحدى طالبات جامعة بغداد لحادث سير مروع في اروقة الجامعة، فيما يطالب أهلها بضرورة تدخل الجهات الحكومية لكشف المتورّطين بالموضوع.

في حادثة جرت في أروقة جامعة بغداد، تعرّضت منار، إحدى الطالبات هناك، لحادث سير بواسطة عجلتين في رواية يسردها خالها.

ولا يطالب أهل منار بالكثير، إنّما يناشدون الجهات الحكومية التدخّل للكشف عن المتورّطين بالحادث، فضلا عن ضرورة تسهيل إجراءات سفرها خارج العراق لتلقّي العلاج اللازم.

ويشير أهل منار إلى عدم وجود تعاون من قبل رئاسة الجامعة، بحجّة عدم توفّر كاميرات مراقبة في أروقة الجامعة والتي من الممكن أن تكشف تفاصيل الحادث.