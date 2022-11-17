العثور على مضافات لداعش في كركوك

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، ان القوات الأمنية عثرت على مضافات لعصابات داعش ضمن وادي الشاي فب محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "من خلال معلومات استخباراتية دقيقة نفذت على ضوءها القوات الامنية عملية تفتيش ضمن وادي الشاي في كركوك".



وأضاف ان "القوات الأمنية عثرت على مضافات لعصابات داعش الإرهابية".