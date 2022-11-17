الشمري يصدر توجيهاً يخص الضباط في مقر الوزارة

اصدر وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، توجيهاً يخص الضباط في مقر الوزارة.



وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الامير الشمري وجه بنقل ضباط مقر الوزارة من رتبة نقيب فما دون الى مراكز الشرطة لسد النقص".