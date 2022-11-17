النزاهة تباشر إجراءات استرداد مدير عام في جهاز المخابرات

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دائرة الاسترداد في الهيئة استكملت إجراءات إصدار مذكرة قبض بحق المتهم الهارب على مستوى الدول العربية".وأشارت إلى أنها "باشرت إجراءاتها لاسترداد المتهم الذي يشغل منصب مدير عام في جهاز المخابرات، مؤكدة تنظيم ملف استرداد بحقه تمهيدا لإصدار النشرة الحمراء".وأضافت الهيئة إنها "استكملت الإجراءات المطلوبة لإصدار مذكرة قبض على مستوى الدول العربية عبر الأجهزة الأمنية والقانونية المعنية بإنفاذ القانون"، لافتة الى أن "ذلك تم بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وسبق أن صدرت مذكرة قبض قضائية على المتهم جراء تهم منسوبة إليه تتعلق بجرائم فساد تتمثل بتهريب النفط واستغلال منصبه الوظيفي.