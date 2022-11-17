18 قتيلاً وجريحاً بانفجار منظومة غاز في السليمانية

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 شخصاً بانفجار منظومة غاز في محافظة السليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "انفجارا يعتقد انه ناتج عن انفجار منظومة غاز ضمن حي كازيوه في محافظة السليمانية".



وأضاف ان "الانفجار أدى الى انهيار منزل وتسبب بمقتل ثلاثة اشخاص وإصابة 15 شخصاً بجروح وتضرر عدد من العجلات المدنية".