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القبض على 15 إرهابياً فــي ست محافظات

أمن

2022-11-18 | 04:12
القبض على 15 إرهابياً فــي ست محافظات
706 مشاهدة

السومرية نيوز – أمن

أعلن جهاز الأمن الوطني، القبض على ١٥ إرهابياً فــي مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استنادا إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة واستكمالاً لعمليات جهاز الأمن الوطني في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابي، تمكنت مفارز الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على ١٥ إرهابياً في محافظات (الأنبار ونينوى وصلاح الدين وواسط وكركوك وديالى).

وأضاف، أنه "تم نصب كمائن محكمة أفضت إلى تنفيذ عمليات القبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب وجرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم."
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