كمين يطيح بخمسة إرهابيين من داعش في صحراء الانبار

وقال رسول في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكن جهاز مُكافحة الإرهـاب بكمين مُحكم نُصب في صحراء الأنبار من الاطاحة بـ(٥) من عصابات داعـش الإرهابيـة".واضاف، انه"عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والأعتدة والمواد المُتفجرة".