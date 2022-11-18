اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، امرا باستبدال مدير امن وسلامة الوزارة بناء على توصيات لجنة التفتيش الاداري والمهني.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "لمقتضايات المصلحة العامة تم استبدال مدير امن وسلامة وزارة الداخلية اللواء عباس لازم عبود وذلك بناءً على توصيات لجنة التفتيش الإداري والمهني ولانتهاء السقف الزمني لشغله المنصب وشموله في التدوير الوظيفي ولاعطاء فرصة لأخوانه الضباط".