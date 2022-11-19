اعتقال 10 اتراك مخالفين لشروط الإقامة في أحد فنادق بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال 10 اتراك مخالفين لشروط الإقامة في العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية داهمت أحد الفنادق ضمن شارع السعدون في العاصمة بغداد بعد ورود معلومات موجود مخالفين فيه".



وأضاف ان "القوة ألقت القبض على 10 اشخاص اتراك الجنسية مخالفين لشروط الإقامة".