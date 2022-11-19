وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون المشترك مع سفراء ثلاث دول

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري التقى سفراء الكويت وسوريا وكرواتيا لدى العراق كلا على حدةٍ".وأضاف البيان أن "الوزير ناقش مع ضيوفه تعزيز التنسيق المشترك وتطوير العلاقات الثنائية كما جرت مناقشة آفاق التعاون في المجالات الأمنية بين وزارة الداخلية العراقية ووزارات الدول المعنية".وثمن السفراء بحسب البيان، "جهود وزارة الداخلية بتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد وسعيها الدائم في توطيد العلاقات مع دول الجوار والدول الصديقة، بما يخدم المصالح المشتركة".