اشتباكات عنيفة مع "داعش" في ديالى.. حصيلة أولية

السومرية نيوز – امن

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، 19 تشرين الثاني 2022، بمقتل واصابة 7 عناصر من الحشد الشعبي أثر اشتباكات مع عناصر "داعش" الارهابية ضمن قاطع حمرين في محافظة ديالى.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "عنصر من الحشد الشعبي قتل واصابة 6 اخرين نتيجة اشتباكات مستمرة مع عناصر تنظيم "داعش" الارهابي ضمن قاطع حمرين في محافظة ديالى".

والى كركوك، كشف مصدر أمني، السبت (19 تشرين الثاني 2022) تفاصيل جديدة عن هجوم في المحافظة، الذي راح ضحيته 4 جنود، فيما لفت إلى أن ارهابيو "داعش" سرقوا الهواتف وأجهزة النداء الخاصة بالجنود.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه ارهابيو "داعش" بلغ 4 جنود، في قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك".

وأضاف أن "الارهابيين سرقوا أجهزة النداء من الضحايا وهواتفهم وأسلحتهم".