الداخلية تعلن فتح باب التقديم للدورة التأهيلية 28 من المعهد العالي

وذكرت المديرية، في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "تنوه عن فتح باب التقديم للدورة التأهيلية (28) المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، من حملة الشهادات الأولية (البكالوريوس) للذكور فقط، وفقاً للتخصصات المدرجة بالملحق المرافق طياً وبواقع (600) مقعد للفترة من (20/11/2022 لغاية 4/12/2022)".

وأضافت أن "ضوابط وشروط التقديم كما يلي:أولاً: شروط التقديم:أن يكون عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة (المادة/ 5 / أولاً ) من قانون الخدمة والتقاعد رقم (18) لسنة (2011) لقوى الأمن الداخلي.أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريوس ضمن التخصصات المطلوبة.عمره لا يقل عن (19) تسعة عشر سنة ولا يزيد عن (25) خمسة وعشرين، ويجوز قبول المنتسبين من قوى الأمن الداخلي بعمر لا يزيد عن (27) سبع وعشرين سنة ويحتسب عمر المرشح للدورة من تأريخ الإعلان إلى الدورة أعلاه بتأريخ 20/11/2022 ويكون كالآتي:أ- المتقدم المدني (20/11/1997) مشمول بالتقديم، (19/11/1997) غير مشمول.ب- المتقدم العسكري (20/11/1995) مشمول بالتقديم، (19/11/1995) غير مشمول.أن يجتاز الاختبارات الخاصة بالقبول: الفحص الطبي، اللياقة البدنية، الاختبار الخاص بالحاسوب، الاختبار النفسي، ولجنة المقابلة ومدى الصلاحية للخدمة.أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة إرهابية أو أحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.أن يكون قويم الأخلاق والسلوك ولا شائبة في إخلاصة وولائه للوطن والشعب.أن لا يقل طوله عن (168 سم) وعرض صدره عن (80 سم) للذكور فقط.ثانياً: ضوابط القبول:يجري قبول الطلبة على (أعلى المعدلات) كمعيار عام للقبول.يجري اعتماد إحصائية النسب السكانية المعلنة من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية عند القبول في التقديم العام.سيتم تخصيص نسب حسب القوانين والضوابط والمعايير إلى كل من:1- ذوي الشهداء والسجناء السياسيين.2- أبناء الضباط المستمرين بالخدمة وأبناء الضباط المتقاعدين وأبناء المنتسبين المستمرين بالخدمة.3- الأقليات (مسيح - صابئة - شبك - أيزيديون - كرد فيليين - تركمان).يتعهد الطالب المقبول بالعمل في أنحاء جمهورية العراق وفي الوكالات والمديريات كافة وأينما يتطلب الواجب.يتقاضى الطالب أثناء مدة الدورة كحد أدنى راتباً قدره (1,206,000) مليون ومائتان وستة ألف دينار عراقي لا غير.يجب إلزاما ذكر المعدل (رقماً) بصورة دقيقة طبقاً للوثيقة الدراسية أو كتاب التأييد المرفق وبعكسه يهمل طلب التقديم.على المتقدم في حالة وجود استفسار أو شكوى تقديم طلبات عن طريق الاتصال بالرقم المختصر الخاص بمديرية التطوع (590) أو من خلال البريد الإلكتروني لمديرية التطوع الخاص بالدورة أعلاه (highinstit28@moi-jobs.iq) خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تأريخ التقديم.يجب أن تكون المعلومات المدخلة في استمارة التقديم متطابقة مع المستمسكات الثبوتية للمتقدم وفي حال اختلاف هذه المعلومات يهمل الطلب.سيتم تبليغ من تتوفر فيه (شروط القبول وضوابطه) بمكان المراجعة وتأريخها لغرض إجراء الاختبارات المقررة (الفحص الطبي - اللياقة البدنية - اختبار الحاسوب - الاختبار النفسي - المقابلة) عن طريق أرقام الهواتف أو عن طريق رقم الطلب في الاستمارة الإلكترونية .على المتقدمين الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بالتقديم في الاستمارة الإلكترونية كونه سيتم من خلاله التبليغ لغرض الحضور لإكمال إجراءات التقديم.ثالثاً: آلية التقديم:يتم اعتماد الاستمارة الإلكترونية في عملية التقديم عبر الموقع الإلكتروني ( https://moi-jobs.iq) ويلزم المتقدم بملء الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات المطلوبة.رابعاً: المستمسكات المطلوبة:وثيقة تخرج أو كتاب تأييد بالمعدل مصدق من الجامعة حسب الأصول (أصل وصورة) عدد (4).هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للطالب ولوالديه (أصل وصورة) عدد (4).شهادة الجنسية العراقية للطالب المتقدم ولوالديه (أصل وصورة) عدد (4).بطاقة سكن (أصل وصورة) عدد (4).تأييد مجلس بلدي مصدق (أصل وصورة) عدد (4).صورة للطالب عدد (20).على المتقدمين من الفئات الآتية (ذوي الشهداء - أبناء الضباط المستمرين والمتقاعدين لوزارتنا - أبناء منتسبي وزارتنا المستمرين بالخدمة - منتسبو وزارتنا المستمرين بالخدمة - الأقليات (مسيح - صابئة ايزيديين - شبك - كرد فيليين - تركمان) تقديم ما يؤيد ذلك من قبل الجهة المختصة".