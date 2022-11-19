الحلبوسي يوافق على قرار يخص الصحوات

وافق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على مفاتحة وزارات الدفاع والداخلية والمالية على تثبيت المتعاقدين في الصحوات.







أدناه الكتاب:

جاء ذلك في كتاب قدمه قبل النائب زياد الجنابي لرئيس البرلمان.أدناه الكتاب: