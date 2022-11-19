الداخلية تقرر استبدال قائدي شرطة ديالى وواسط

قررت وزارة الداخلية، اليوم السبت، استبدال قائدي شرطة محافظتي ديالى وواسط.





وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري قرر اليوم تسمية اللواء علاء غريب قائداً لشرطة ديالى".



وأضاف المصدر أن "الشمري قرر أيضاً تسمية اللواء الركن محمد الفهد قائداً لشرطة واسط".