انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

أفاد مصدر أمني، السبت، بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم في بساتين ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.