السوداني يصدر توجيهاً بعد "اعتداء كركوك"

اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، توجيهاً بعد "اعتداء كركوك".

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اتصل بوزير الدفاع، ويتابع تفاصيل الرّد والإجراءات الفورية، إزاء الاعتداء الإرهابي على نقطة لجيشنا العراقي الباسل في كركوك".

وأضاف البيان أن السوداني "وجّه بإدامة زخم المواجهة وملاحقة مرتكبي الجريمة".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم السبت، بمقتل أربعة عناصر من الجيش العراقي إثر هجوم لداعش في محافظة كركوك.