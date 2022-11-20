اعتقال 5 متهمين بحوزتهم 126 الف قرص مخدر في كركوك

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات إستخبارية واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات كركوك بعد مقاطعة المعلومات من مطاردة مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة من إلقاء القبض على 5 متهمين وضبط بحوزتهم على اكثر من (126000) من اقراص المؤثرات العقلية مع كمية كبيرة من الادوية الطبية غير المجازة".وأضافت: "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة ٢٨مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".