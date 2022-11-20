حصيلة أمنية.. فض 1361 مشاجرة واحالة 840 متهماً الى القضاء

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/11/12 ولغاية 2022/11/19 تمثلت بـ : ــ واجبات مراكز الشرطة 2247ـ القبض مطلقي العيارات النارية 53ـ احالة متهمين الى المحاكم 840ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 405ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 7ـ دعاوى حالات العنف الاسري 758ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 249ـ مضاهات طبعات الاصابع 11ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 291ـ عدد طالبي النجدة 1584ـ فض مشاجرات 1361ـ ضبط عجلات مطلوبة 360ـ تبرع بالدم 16ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 13ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 199ـ طبع لوحات السيارات 12582ـ اصدار اجازات السوق 15853ـ اصدار سنوية السيارات 33930