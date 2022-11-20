طعنها ثم أطلق الرصاص عليها.. شخص يقتل شقيقته "الراقصة" في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً أقدم على قتل شقيقته بأسلوب الطعن بالسكين وإطلاق الرصاص عليها ضمن حي الشرطة في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد".وأضاف، أن "الفتاة تعمل (راقصة) في نادي ليلي وتسكن بالمنطقة المذكورة أعلاه مع صديقاتها"، مبينا أنه "تم قتلها من قبل شقيقها كونها هاربة من ذويها ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة، بحسب ادعاءات صديقتها".