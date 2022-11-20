انطلاق عملية الإرادة الصلبة الثامنة في صحراء الجزيرة

السومرية نيوز – امن

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بانطلاق عملية الإرادة الصلبة الثامنة في صحراء الجزيرة.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "ضمن قاطع مسؤولية الجيش العراقي وبأشراف قائد الفرقة السابعة، انطلقت عملية الارادة الصلبة المرحلة الثامنة في صحراء الجزيرة". وأضاف ان "القطعات العسكرية تباشر تقدمها نحو الاهداف المرسومة لها في صحراء الجزيرة".

