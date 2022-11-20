أدوات لتعاطي المخدرات نساء.. القبض على 10 متهمين في بغداد

السومرية نيوز – امن

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة بينهم 3 نساء بالسرقة والمخدرات في العاصمة بغداد.



وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " المتابعة الأمنية لقطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية وضمن قاطع المسؤولية في جانب الكرخ ببغداد صباح اليوم أسفرت عن تنفيذ مذكرات قبض صادرة من المحاكم المختصة وبإسناد المفارز الأمنية تم خلالها القبض على 4 اشخاص بينهم امرأتين وفق المادة ( ٢٨ مخدرات) في منطقة المعالف ضبط بحوزتهم 2 كيس صغير يحتوي على مادة الكريستال المخدرة بالإضافة إلى 2 بايب للتعاطي، كما القي القبض على متهمة وفق المادة (٤٤٦ سرقة) في حي الضباط ، وضمن قاطع المسؤولية في منطقة التاجي القي القبض على شخصين وفق المادة (٤١٣ اعتداء)".

وأضاف البيان، ان "مفارز اللواء السادس ألقت القبض على 3 أشخاص طرفي مشاجرة في حي العامل ضبط بحوزة أحدهم سلاح مسدس، تم إحالة المتهمين اصوليا مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".