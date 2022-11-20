السومرية نيوز – امن

دعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، المراتب المطرودين والمفصولين والملغى اوامر تعينهم والمستقيلين من الذين سبق أن أكملوا متطلبات اعادتهم الى الخدمة بالحضور الى مقر مديرية إدارة التطوع في الوزارة.



وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، "ندعو المراتب المطرودين والمفصولين والملغى اوامر تعينهم والمستقيلين من الذين سبق أن أكملوا متطلبات اعادتهم الى الخدمة وراجعوا مقر الوكالة سنة 2020 كوجبة اولى وتم تحديث معلوماتهم سنة 2022 بالحضور الى مقر مديرية إدارة التطوع في الوزارة، يوم الاربعاء الموافق 23 / 11/ 2022 لغرض اكمال اجراءات الفحص الطبي واللياقة البدنية بالزي الرياضي مستصحبين مستمسكاهم الرسمية مع صور شخصية عدد 2". وأضاف البيان، "وبالإمكان المشمولين بالإعلان الاتصال بالرقم 144 للتأكد من وجود أسمائهم".

